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蔡英文抵達美國 各國媒體高度關注

總統蔡英文抵達美國休士頓。（中央社）

2017-01-08  06:43

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文昨日啟動「英捷專案」，美國當地時間7日抵達美國休士頓，不僅讓台、美雙方維安人員高度戒備，並引起各國媒體高度關注。

蔡英文展開「英捷專案」，搭機出訪宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多等中美洲4友邦，7日上午抵達休士頓，在2天1夜的過境停留期間，將參訪當地美術館及癌症醫學中心，並出席僑宴活動。

蔡英文抵達休士頓時，當地警方以摩托車開道，並受到數百名僑胞歡迎，僑胞們手持中華民國國旗、美國國旗與民進黨旗，高聲呼喊「歡迎蔡總統，台灣加油。」

蔡英文過境美國受到各國媒體高度重視，像是路透（Reuters）、日本放送協會（NHK）、美聯社（AP）和半島電視台（Al Jazeera）都到蔡英文下榻的飯店採訪。

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  • 蔡英文到達美國休士頓，受到數百名僑胞歡迎。（中央社）

    蔡英文到達美國休士頓，受到數百名僑胞歡迎。（中央社）

  • 蔡英文過境美國引起各國媒體高度關注。（中央社）

    蔡英文過境美國引起各國媒體高度關注。（中央社）

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相關關鍵字： 休士頓 僑胞 美國 英捷專案 蔡英文
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