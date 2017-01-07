鞏固邦誼！蔡英文啟程出訪 四友邦大使全來送機

2017-01-07 11:14

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕蔡英文總統上午展開「英捷專案」，搭機出訪宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多等四友邦，蔡英文行前在桃園機場發表簡短談話中表示，這次訪問有兩個重要任務，第一、鞏固邦誼，讓台灣走向國際舞台，第二、深化與邦交國的雙邊的合作方案，為所有在海外打拚的台灣人打氣。

蔡英文總統上午搭機出訪，出訪國使節前往機場送機。蔡英文表示，此行應邀宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多4國元首的邀請前往訪問，並且要參加尼加拉瓜總統就職典禮，她也非常感謝四個國家的大使前來送機。

蔡總統在登機前發表簡短談話，她表示，此行行程相當緊湊，飛行超過3萬公里，也要感謝所有參與準備工作同仁，這也是她就職以來第二次的出訪，這段時間以來，秉持著踏實外交，互惠互助的原則推動外交工作，採取共同協商，合作互利的方式，達到與邦交國雙贏發展的目標。

蔡英文指出，這次訪問有兩個重要任務，第一、鞏固邦誼，讓台灣走向國際舞台，這次訪問的4個國家，都與中華民國有長期的友誼，這次出訪要再一次肯定彼此歷久彌新、深厚的友誼，所以這趟訪問中不只與友邦元首會面，也會把握機會，和其他國家元首、代表互動交流，向國際社會展現「台灣是有能力、有責任感的合作夥伴」。

第二、將升化與邦交國的雙邊的合作方案，為所有在海外打拚的台灣人打氣。蔡英文說，中美洲充滿機會和發展潛力的市場，我們將跟友邦一起討論，未來如何推動除了彼此相互需求的方案，重點在強化彼此間經貿關係，一起攜手合作、互惠互助，把外交的成果，轉換成國家利益的具體收穫。

蔡英文表示，她想趁此機會鼓勵第一線的外交工作同仁與技術團的成員，並且向心繫故鄉的僑胞、台商請益，她以總統身分，代表國家謝謝他們的努力，也要聽聽他們的建議，來檢視外交工作的成效。

蔡英文說，世界正在改變，世界的各國與領袖都在為國家尋找新的方向，這也是她的重責大任，台灣人有能力、也願意為國際社會做出更大的貢獻，我們也有信心在世界舞台上，找到更多的機會。

蔡英文總統「英捷專案」將訪問友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多，去程過境美國休士頓，回程過境美國舊金山，預計15日返國。

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