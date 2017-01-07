吳敦義使出突襲 傳郝龍斌驚呆了
2017-01-07 09:32
國民黨副主席郝龍斌。（資料照，記者叢昌瑾攝）
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席之爭進入白熱化階段，昨日吳敦義、郝龍斌個別宣布同一天要召開記者會。媒體指出，吳敦義的突襲讓郝龍斌相當錯愕。
本報報導，國民黨黨主席之爭，黨主席洪秀柱已表態競選，吳敦義昨首度公開表達，鄭重考慮「勇於承擔責任」。郝龍斌辦公室則在吳辦說9日要召開記者會後，連忙證實郝同天將召開記者會，並且將宣布參選。對此洪秀柱回應，這是好事，希望未來的選舉是競爭而不是鬥爭。
《蘋果日報》報導，郝龍斌4日便主動拜會吳敦義，並告知其參選決定，吳敦義當時未表態，但傳出吳敦義陣營放話想與郝「深談後再決定」，有混淆敵情之嫌。
報導指出，郝吳會後兩天，吳敦義便宣布9日召開記者會，郝陣營遲遲未明確掌握吳方消息，遭吳突襲相當震驚。報導指出，雙方放話「未來各選各的，也沒有必要整合了」。
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