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父親臉書痛斥 謝維洲稱會虛心接受教誨

面對父親的斥責，謝維洲表示會虛心接受父親的教誨。（資料照，記者方賓照攝）

2017-01-06  13:05

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員謝維洲被爆出欠下千萬賭債，引發關注。謝維洲的父親、台北駐日經濟文化代表處代表謝長廷今天稍早在臉書發文痛斥兒子「咎由自取」，面對父親的斥責，謝維洲表示會虛心接受父親的教誨。

根據《蘋果日報》報導，針對父親在臉書痛斥自己積欠千萬賭債一事，台北市議員謝維洲說對於父親斥責，他會好好虛心檢討，並接受父親的建議，不會多做辯解，但仍會對於外界誇大不實報導，例如在議會聚賭等傳聞對外作澄清。

謝維洲也強調，他只在彩券行購買運彩，從未簽賭地下賭盤，對於積欠賭債造成社會觀感不佳等事會好好反省，現已沒再購買。

駐日代表謝長廷稍早在臉書痛斥兒子身為公眾人物，本當受媒體監督，雖然兒子辯稱運動彩券是政府核准發行，並非賭博也不違法，但謝長廷認為：「頻繁簽購運彩才有今日後果，咎由自取，應嚴格自省自律，要求其不必澄清也不該辯解！」

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