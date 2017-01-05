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憲兵濫搜民宅案 監院彈劾陸軍少將趙代川

2017-01-05  15:24

〔記者林良昇／台北報導〕去年3月發生憲兵濫搜民宅，取走白色恐怖文件案，引發喧然大波，陸軍少將、前國防部政戰局保防處長趙代川當時坦言下指令，監察院調查，認定趙違反公務人員服務法，今彈劾趙代川，移送公務人員懲戒委員會。

彈劾案由指出，趙代川未依專案會議建議或結論，先查明文件是否解除機密、銷毀，並釐清要行政調查或刑事偵查，未先呈政戰局長核定成立專案，即貿然於會後決定洽台北憲兵隊與會討論。

彈劾案由指出，後台北憲兵隊與軍事安全總隊同向魏姓民眾洽談購買或歸還文件，取得後卻遲不辦理鑑密，反命下屬以魏姓民眾「盡力於有關軍事工作，成績優異」頒發15000元獎勵金，並請民眾簽署「自願調查、無償歸還」文書，多項違反公務人員服務法。

監院今以8票成立、5票不成立，通過監委高鳳仙、楊美鈴提案，彈劾趙代川，全案移送公務人員懲戒委員會。

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  • 圖為北檢約談時任國防部保防處長的陸軍少將趙代川。（資料照，記者王藝菘攝）

    圖為北檢約談時任國防部保防處長的陸軍少將趙代川。（資料照，記者王藝菘攝）

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