林全：趁一例一休違法哄抬價格 法律有罰則

2017-01-05 15:07

〔記者李容萍／桃園報導〕行政院長林全今天在桃園被媒體問到有商家趁著「一例一休」實施之際漲價，他表示，企業趁機漲價，卻未將應有的獲利回饋給勞工，都不應該被接受，且法律上本來就有一定的罰則。

林全今天下午出席「台灣高鐵通車10週年暨探索館開幕典禮」時，被問到有些企業在「一例一休」上路之際哄抬價格，他表示，要看是否有違背類似公平交易法相關的法令，如果屬於違法的聯合行為哄抬或漲價，法律上本來就有一定的罰則；而企業未將應有獲利回饋給勞工，都不應該被接受。