談兩岸關係 蔡英文：北京正一步步地走回老路
2017-01-05 12:23
蔡英文總統今日上午接見美國哈佛大學費正清中心「兩岸事務訪問團」一行，總統致詞時表示，這段時間發生一些事情，讓台灣人民普遍感受到北京當局正一步步地走回老路。（取自蔡英文臉書）
〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見美國哈佛大學費正清中心「兩岸事務訪問團」一行，總統致詞時表示，台灣致力維繫兩岸和平穩定關係，也向對岸持續釋出善意，期盼透過雙方良性互動，逐步化解對立和分歧。不過，這段時間發生一些事情，讓台灣人民普遍感受到北京當局正一步步地走回老路。
蔡總統重申，政府致力維持兩岸和平穩定的承諾與善意不變，在處理兩岸關係上，台灣不會屈服於壓力，也不會走回對抗的老路。
在台美關係方面，蔡總統強調，美國是台灣最重要的安全和經濟夥伴，我們將持續保持緊密友好的關係，相信美國政府及國會將持續信守《台灣關係法》和「六項保證」，履行對台灣的安全承諾。我國也會善盡和平的堅定維護者及積極溝通者的角色，與美國及其他區域國家合作，一起促進區域和平、穩定及繁榮。
訪賓一行包括哈佛大學費正清中心台灣研究小組召集人戈迪温博士（Steven Goldstein）、波士頓大學國際關係暨政治系教授傅士卓 （Joseph Fewsmith）、波士頓學院政治系教授陸伯彬 （Robert Ross）、史汀生中心東亞計畫主任容安瀾 （Alan Romberg）、德國Göttingen大學訪問教授康琳娜（Alanna Krolikowski），以及中研院政治學研究所助理研究員古大牛（Daniel Koss）等人。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 女員工請育嬰假遭解僱 科技公司這下慘了
- Master痛宰中國棋王 棋盤驚見這一幕...
- 日職》斎藤佑樹穿岱桑的「1」號 坦言壓力大
- 宜監受刑人為三星鄉打造大燈籠 喜氣迎賓掛拱門
- 戶政系統數位化柯P搶先用 完整建檔至少7年
- 空污驚人！ 全台首次褐害出現在崙背？
- 商總賴正鎰：理監事反映成本多8％
- 林宥嘉同居丁文琪 捧金雞爆雙喜
- 節電顧荷包 專家說家中吃電怪獸是它們！
- MLB》年度最狂快速球 田中將大這顆145公里當選
- AV女優出道前酒店接客2萬人斬 出書曝血淚心路
- 小摩降投資評等 印尼政府報復
- 涉向包商收回扣 宜縣大同鄉長陳成功被起訴
- 台南台蘭•生生不息 台灣國際蘭展3月4日登場
- 萬里漂流木堆置場 明開放自由撿拾
- 川普就職前夕 眾院議長萊恩連任
- 北市仁愛圓環汽車連環撞 1小貨車翻覆
- 撞緩冲器 紐約火車車禍 逾100人受傷
- 義消協勤猝逝 獲公殤全額理賠
- 遼寧艦若進台海 我數百飛彈瞄準警戒
- 好爽！他繼承老爸逾4023億財產
- 休學顧半癱嬤 女逆境向上進清大
- 冰島主播喊話抵制中國貨 強國人崩潰：希望你裸播
- 綑綁迷姦少女 「彰化之狼」判9年
- 「邪神」有望加入《福爾摩斯》 扮演另一個哥哥
- 郭明良論文造假 台大最快13日審議
- 破壞電表竊電 餐廳業者追繳140萬元獲緩起訴
- 成大文物館換裝 跨域多功能
- 鹿野新植茶樹 每公頃最高補助10.5萬
- 監視器包「國防布」？ 警方：故障維修中啦
- 美軍空襲敘利亞 炸死前蓋達組織25成員
- 陳維齡坐鮮肉轎 爆乳挑逗宋逸民
- NBA》會談失敗 朗度持續坐冷板凳
- 血液檢測新技術 追蹤癌症免切片
- 婦人醫美手術失敗求償未果 北市議員促積極查處
- 去年下半年活絡公債券商 櫃買中心評選前12家大
- 男星鬧家庭革命 只為娶台灣妻
- 魏德聖改當演員「怪怪的」 不怕一例一休來亂
- 被嫌這那裡怪怪的 班奈狄克差點錯過《福爾摩斯》
- 傳川普將提名海格提擔任駐日大使
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：談兩岸關係 蔡英文：北京正一步步地走回老路
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分