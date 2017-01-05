談兩岸關係 蔡英文：北京正一步步地走回老路

蔡英文總統今日上午接見美國哈佛大學費正清中心「兩岸事務訪問團」一行，總統致詞時表示，這段時間發生一些事情，讓台灣人民普遍感受到北京當局正一步步地走回老路。（取自蔡英文臉書）

2017-01-05 12:23

〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見美國哈佛大學費正清中心「兩岸事務訪問團」一行，總統致詞時表示，台灣致力維繫兩岸和平穩定關係，也向對岸持續釋出善意，期盼透過雙方良性互動，逐步化解對立和分歧。不過，這段時間發生一些事情，讓台灣人民普遍感受到北京當局正一步步地走回老路。

蔡總統重申，政府致力維持兩岸和平穩定的承諾與善意不變，在處理兩岸關係上，台灣不會屈服於壓力，也不會走回對抗的老路。

在台美關係方面，蔡總統強調，美國是台灣最重要的安全和經濟夥伴，我們將持續保持緊密友好的關係，相信美國政府及國會將持續信守《台灣關係法》和「六項保證」，履行對台灣的安全承諾。我國也會善盡和平的堅定維護者及積極溝通者的角色，與美國及其他區域國家合作，一起促進區域和平、穩定及繁榮。

訪賓一行包括哈佛大學費正清中心台灣研究小組召集人戈迪温博士（Steven Goldstein）、波士頓大學國際關係暨政治系教授傅士卓 （Joseph Fewsmith）、波士頓學院政治系教授陸伯彬 （Robert Ross）、史汀生中心東亞計畫主任容安瀾 （Alan Romberg）、德國Göttingen大學訪問教授康琳娜（Alanna Krolikowski），以及中研院政治學研究所助理研究員古大牛（Daniel Koss）等人。