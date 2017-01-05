軟體界「書同文車同軌」 綠委籲政府推動自由軟體

民進黨立委黃偉哲（中）召開「推動自由軟體」記者會，會中黃偉哲表示，政府應推動自由軟體才能夠撙節國庫開支。（記者王藝菘攝）

2017-01-05 11:23

〔記者鄭鴻達／台北報導〕電腦作業系統、文書處理軟體及版本百百款，政府各單位間文書檔案常有難以互通的狀況。民進黨立委黃偉哲指出，政府每年花數億元採購商業軟體，呼籲推動自由軟體普及化之「開放文檔格式（ODF）」，不但節省公帑，更增加政府透明化。

黃偉哲指出，自97年度統計到103年度，政府機關及學術單位微軟Office軟體共32億餘元，平均每年要花費4.5億餘元，政府花大錢購置軟體，但只要軟體公司推出新軟體，卻常有各版本不能通用的問題，使用者付費天經地義，但若有免費軟體可使用，公部門何不採用。

黃偉哲接著指出，一般公務僅使用百分之一的軟體功能，民眾一般所使用也是以文書處理為主，可用免費的自由軟體取代，若採用自由軟體或合適的文書軟體，政府每年可節省21.1億餘元，不管是對於節省公帑、預算，或是確保資安、國安，自由軟體都值得推動。

中華民國軟體自由協會理事長翁佳驥表示，ODF之軟體格式牽涉到「書同文、車同軌」之概念，在台灣，甲部門發公文檔案到乙部門並不保證能打得開，若使用開放格式，可確保收文者能輕易開啟軟體，而目前地方、中央導入最徹底、快速的，為宜蘭縣政府跟財政部。

主推「ODF-CNS15251」之有關政策的國家發展委員會資訊管理處官員，對此方向表示認同；經濟部工業局電子資訊組官員，則指出工業局配合國發會政策，已將軟體上架，也提供課程服務並持續推廣中。