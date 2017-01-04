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「35歲為界」 郝明義用兩張圖分析世代差異

郝明義將新、舊世代歸納為「陸地思維」及「海洋思維」。（圖截自郝明義Rex How臉書頁）

2017-01-04  17:02

〔即時新聞／綜合報導〕前總統府國策顧問郝明義於臉書po文，以35歲為界，並且用兩張圖來劃分世代差異，更將新、舊世代分為強調個人意志的「海洋思維」以及尊重權威的「陸地思維」。不過，這樣以2分法劃分世代的方法，卻引起不少「35歲附近」的網友反彈。

郝明義表示，「我們遭遇的，是一個種種老舊思維與習慣，所造成的結構性的困境。政治、經濟、生態、社會、教育、兩岸關係，每一個領域都有過去幾十年積累下來，到今天終於窒礙難行的問題」，並且透過圖表來說明。此外，他認為如果要解決這些問題，不能單靠政黨輪替，而是要看清兩個世代的價值觀之爭。

郝明義分析，國民黨代表了整個舊世代的價值觀，民進黨其實也薰染了其中大部份。這兩黨在這次選舉裡之所以呈現反差很大的勝負，主要因為國民黨不但代表了老舊的價值觀團塊，還企圖持續主導這個老舊價值觀團塊的存在。並且認為，「海水在持續漲潮中，三十五歲年齡線以下的價值觀會是持續上升的、擴大的」，他提醒民進黨若要得到新世代的支持，就要適應「海洋思維」。

有網友看了這樣的分析以後表示：「不要排擠37歲的海洋思維的我嘛！」、「陸地思維太無趣，我要當自由的海洋人。」、「我是35歲，正好在分界線上。」也有網友認為：「我已經走過35歲很久了，我嚮往海洋。凡事總要二分歸類，不是也很僵化嗎？」

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  • 郝明義以35歲為界，列出新、舊世代的不同之處。（圖截自郝明義Rex How臉書頁）

    郝明義以35歲為界，列出新、舊世代的不同之處。（圖截自郝明義Rex How臉書頁）

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相關關鍵字： 世代差異 威權 海洋思維 自由 郝明義 陸地思維
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