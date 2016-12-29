中學者籲建立新共識 陸委會：支持多元溝通理性探討
〔記者施曉光／台北報導〕針對中國社科院台灣研究所所長周志懷最近一再呼籲兩岸可以考慮建立「新共識」，陸委會副主委邱垂正在今日例行記者會上表示，陸委會多次表達只要有助於維護兩岸關係，政府都會審慎研究，他並強調，政府支持兩岸多元溝通，促進理性探討。
邱垂正表示，維護兩岸和平穩定發展，是雙方責任、也是國際社會的期待，我政府希望對岸拋棄成見，以兩岸人民為念，尋找兩岸永久和平穩定的路徑。
陸委會主委張小月日前在立法院答詢時，針對建立所謂兩岸新共識曾表示，必須依照憲法來處理，邱垂正就此進一步闡述表示，五二０以來政府已多次重申尊重一九九二年兩岸會談的歷史事實，在既有政治基礎上推動兩岸事務，追求兩岸和平決心不變，並強調基於和平善意、以民為先、不預設前提，尋求雙方建設性對話，希望對岸正向看待並回應這個務實作為，只要是有利於兩岸關係的議題，我方都會審慎研究，而且只要時機成熟，雙方都可以坐下來談，求同存異。
有關中國將於一月一日實施「境外非政府組織境內活動管理法」，邱垂正表示，該法制定過程中引發國際高度關注，陸委會也將持續掌握後續情形，由於該法採取諸多不明確的法律概念，強化公安機關權限，並增加許多限制與法律責任，可能增加我方赴中國大陸人員風險，因此提醒國人注意該法實施後，要注意在中國舉辦活動的規範以及人身安全，並隨時向有關機關尋求必要協助。
他呼籲對岸應該落實保障人權，確保有關人員的言論與人身自由權力，希望兩岸民間組織能在既有基礎上，繼續分享多元價值，促進民間互動正向發展。
至於時代力量計劃邀請香港自決派立法會議員及人士，出席下月在台舉行的論壇，引來中國國台辦發言人安峰山質疑是台獨與港獨的勾結，邱垂正回應，台灣是自由民主法治社會，政府尊重港、台民間社會多元意見與言論交流，我政府也一再重申無意介入香港內部事務，但基於民主人權普世價值，我國與國際社會向來關切香港情勢發展，未來也會持續關注。
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標題：中學者籲建立新共識 陸委會：支持多元溝通理性探討
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