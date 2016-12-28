施振榮呼籲推動藝文 竟只有賴清德聽進去

國藝會董事長集團施振榮即將卸任，他任內推動「藝文尾牙」，請各級政府及國營事業多邀藝文團體在尾牙登台，可惜至今只有台南市政府響應。（記者潘少棠攝）

2016-12-28 18:48

〔記者楊媛婷／台北報導〕宏碁創辦人施振榮將於31日卸下連任兩屆的國藝會董事長職務，現年72歲的他表示將永遠擔任台灣的藝文志工，身為首位以企業人之姿擔任國藝會董事長職務的施振榮，卸任前也為國藝會基金淨值帶來好成績，從接任時基金淨值僅有58億成長至63億，並將企業能量與台灣藝文界接軌，施說期待國藝會未來能繼續傳承並不斷突破挑戰。

接任董事長後，帶起藝文演出進入民間企業尾牙風氣的施振榮也有遺憾，施振榮認為藝文尾牙應該先從政府部門率先做起，他曾多次發公文給中央部會與地方政府，以及國營企業、官股公司，期待它們尾牙也多邀請藝文團體演出，但迄今只有賴清德執掌的台南市政府響應。

施振榮說，藝文是台灣政策中重要的軟體，但政治人物為了留下政績，大多著重在建設硬體，但硬體往往變成蚊子館，「硬體隨著時間愈來愈沒價值，軟體是文明的基礎建設，重視軟體才會有競爭力。」施振榮坦言這項思維台灣從政府到民間都一樣，若不改變，台灣難以看到希望。

施振榮建議，文化部長鄭麗君應該與勞動部透過行政院文化會報協商，建議勞動部鼓勵福委會多座藝文消費，另外文化部應該也要提出針對企業福委會的獎勵措施，提高藝文消費誘因，「一個員工參與藝文消費，擴及的還有家屬、朋友、藝文風氣自然形成。」施振榮感慨表示，許多政治人物總愛說使國家偉大的是文化，但文化實踐還是得靠老百姓。