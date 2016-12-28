許世楷：亞東關係協會、駐日代表處也應改名
2016-12-28 17:38
〔記者曾韋禎／台北報導〕日本「公益財團法人交流協會」正式決定自明年1月1日起「正名」為「公益財團法人日本台灣交流協會」。曾於任內嘗試將我駐日代表處正名的前駐日代表許世楷表示，台灣的「亞東關係協會」、「台北駐日經濟文化代表處」也應趁此機會一併正名，外交不能只想維持現狀。
許世楷表示，他曾於任內對日本提出將「台北駐日經濟文化代表處」的「台北」正名為「台灣」，當時的日本認為這是我們自己的事，沒有意見；但國內因為朝小野大，所以也沒正式提出。
他說，當時的日本還相當恐懼中國，反而是現在先更名，顯示他們非常關心台灣。既然對方都改了，台灣也應該將「台北駐日經濟文化代表處」的改為「台灣駐日代表處」，「亞東關係協會」也可改為「台灣日本關係協會」，該好好抓緊這樣的有利時機。
他引述台灣智庫昨公布的民調指出，有高達66.7%的台灣民眾支持將駐外機構的「台北」改為「台灣代表處」；對於以何名稱參與國際活動，也有51%民眾支持「台灣」，僅9%支持「中華台北」。顯見台灣人民喜歡的是「台灣」，這種改變是加分的事，政府就要積極一點，不能只想用維持現狀的心態來面對台灣的外交事務。
對於台灣近來因日本食品輸台問題產生滋擾。許世楷認為，台灣與日本的關係是全面性的，包括政治、經濟、文化、觀光等等，食物只是其中的一項，食品是否遭受輻射汙染不是一般人容易判斷的問題，就該透過科學證據好好去釐清；只是有些人想利用單一面向來破壞台日關係，當然不能只從此面向來看。
他舉例，例如中國對台灣的關係，外界不管用哪個角度看，都是高度敵意的，包括軍事動作、飛彈對台、外交空間的打壓、政治性發言、經濟壓迫等等都是。
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