媒體報導捐愛滋血 專家痛批誤解民眾
〔記者林惠琴／台北報導〕今日有週刊媒體報導「輸愛滋血成醫療人球 揭捐血中心篩檢嚴重漏洞」，文中指出一名男性在今年8月接到衛生所電話，告知他5年前手術的輸血來自愛滋患者；對此，長期投入愛滋防治領域的專家、台北市立聯合醫院昆明防治中心護理主任莊苹在臉書發文認為，文章交代不清，可能該男根本未感染，痛批媒體真的不值得用如此聳動的寫法去嚇人，恐誤解民眾。
莊苹指出，捐血中心無法在輸血當下100%檢驗出來源血有沒有病毒，並不是疏失的問題，而是醫療限制，因為感染後有空窗期，但每天疾管署及血液基金會都會針對任何一位新通報的愛滋陽性個案去比對其是否有捐血紀錄，然後將最後一次捐血及向前數半年內所有捐血的受血者名單都調出來進行追蹤，以避免捐血當時還在空窗期可能造成的傳染。
莊苹強調，多數捐血人可能並不是常規捐血者，最後一次捐血恐是3、5年前，甚至10幾年前，由於當時此位捐血人有很大的機會根本就沒有感染，因此絕大多數的受血者當然也沒有被感染的機率，只是接到需要檢驗的通知時一定很恐慌，畢竟仍有感染的疑慮，但只要驗一次血，確定陰性就沒有被傳染，因為早已過了空窗期，也不必擔心了。
莊苹說，這篇文章沒有提及阿銘的驗血結果，如果是陽性，也並不代表他是因為5年前受血而感染，也可能有其他感染原因，必須釐清，但若是受血而感染，捐血中心並不會置之不理，也會有道義救濟金提供受血者做為慰問。然而，從文章看來，有更大的機會是完全沒有事，代表當時的捐血者的確救了他的命！
莊苹認為，媒體真的不值得用如此聳動的寫法去嚇人，恐造成受血者也人人提心吊膽，國外就曾發生不願接受輸血而送命的事，實為莫名的恐懼所導致。
台灣血液基金會發言人黎蕾強調，週刊媒體報導所稱疑似輸血感染事件已經證實是虛驚一場，該名輸血患者經檢驗結果是陰性，並未受到感染愛滋病毒，並強調提供受血的血液一定都是經過檢驗確定合格，否則就會擋下來。
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