| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
被爆賭運彩輸千萬 謝維洲透過臉書回應… BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 政治

國民黨工領不到薪水 自救會求大老硬起來

國民黨自救會表示，希望國民黨大老多扛些責任。（資料照，記者王藝菘攝）

2016-12-28  07:35

〔即時新聞／綜合報導〕不當黨產委員會與國民黨大鬥法，但國民黨因為部分資產遭到凍結，面臨發不出黨工薪水的窘境。20多位國民黨基層員工，從本月16日開始，在黨產會辦公大樓外，搭起帳篷長期抗議。週刊報導稱，國民黨自救會表示，希望國民黨大老多扛些責任。

本報報導，國民黨工從11月份薪資，就開始領半薪。國民黨行管會主委邱大展表示，國民黨在接受政治獻金、特別黨費後，雖有8千多萬元現金，但黨工薪水12月仍無法發全薪，只能發半薪。

不當黨產委員會主委顧立雄表示，黨產會的許可辦法已經有說明，國民黨若申請支付薪資，黨產會根據許可辦法開會決議，只要在合理範圍內就會發放，可是國民黨至今從來沒有申請過。

據《壹週刊》報導，國民黨黨工自救會發起人、新媒體部主任周柏吟表示，雖然很多大老都有到現場關心，但社會對國民黨的質疑，這些大老應該積極捍衛國民黨的名聲，不應該躲避不回應黨產或轉型正義議題。他也呼籲，要選黨主席的人，肩膀要硬一點、承擔要多一點，多介入這些事情、再扛多一點責任。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 不當黨產委員會 周柏吟 薪水 顧立雄
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤台式章魚燒
珊瑚芙蓉煲
蒜蓉辣椒醬DIY
家用筷子這麼多種？
轉寄

標題：國民黨工領不到薪水 自救會求大老硬起來


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月28日‧星期三‧丙申年冬月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.