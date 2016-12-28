國民黨工領不到薪水 自救會求大老硬起來
2016-12-28 07:35
國民黨自救會表示，希望國民黨大老多扛些責任。（資料照，記者王藝菘攝）
〔即時新聞／綜合報導〕不當黨產委員會與國民黨大鬥法，但國民黨因為部分資產遭到凍結，面臨發不出黨工薪水的窘境。20多位國民黨基層員工，從本月16日開始，在黨產會辦公大樓外，搭起帳篷長期抗議。週刊報導稱，國民黨自救會表示，希望國民黨大老多扛些責任。
本報報導，國民黨工從11月份薪資，就開始領半薪。國民黨行管會主委邱大展表示，國民黨在接受政治獻金、特別黨費後，雖有8千多萬元現金，但黨工薪水12月仍無法發全薪，只能發半薪。
不當黨產委員會主委顧立雄表示，黨產會的許可辦法已經有說明，國民黨若申請支付薪資，黨產會根據許可辦法開會決議，只要在合理範圍內就會發放，可是國民黨至今從來沒有申請過。
據《壹週刊》報導，國民黨黨工自救會發起人、新媒體部主任周柏吟表示，雖然很多大老都有到現場關心，但社會對國民黨的質疑，這些大老應該積極捍衛國民黨的名聲，不應該躲避不回應黨產或轉型正義議題。他也呼籲，要選黨主席的人，肩膀要硬一點、承擔要多一點，多介入這些事情、再扛多一點責任。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 為Jolin抱不平... 閨密怒爆分手內幕！
- 小禎才放閃謝「老公」 李進良被爆扶正小模
- 自由廣場》「黑暗十年」之風險管理
- 彩晶訂單排到明年 Q4每股純益估1元
- 中國3駭客入侵美律師事務所 內線交易獲利上億
- 北市拆違建不再拖 協調逾三次由市長裁決
- 傳中國抵制中華台北 柯也搖頭
- 國民黨大黨鞭廖國棟：洪秀柱公然違法應下台 反洪派今在中常會發難 要求黨主席、黨代表、地方主委同步改選
- 泰雅起源地 仁愛推聖石造景
- 奇觀！「霧牆」封港 外媒：有如末日
- 2016詛咒沒結束 莉亞公主心臟病身亡 享年60歲
- 婦聯會行文國民黨 要求澄清互不相干
- 超商設新娘休息室 網友讚貼心
- 樂陞可轉債發行缺失 金管會重罰遠銀、康和
- 33新措施元旦上路 公車站全禁菸
- 北市提早入學鑑定 報名表發售
- 〈吉娜兒的愛情Café〉再多談幾次戀愛吧
- 魔獸「百發百中」仍遭狼咬傷
- 如何忙中維繫感情 徐佳瑩分享二字秘訣
- 竹縣地王》竹北光明六路、縣政九路角地 每坪破84萬
- 社論》嚴肅面對「遼寧號」侵門踏戶
- 比爾墨瑞改端咖啡 庸醫惡搞
- 師兄掰推拿 帶師妹上摩鐵
- 八德購物中心將開幕 周邊增拖吊路段
- 志玲基金會助學贈金 後壁28學童受惠
- 受邀參與西班牙藝術節 吳天章台客美學發聲
- 關懷學生視力 獅友贈設備
- （影音）擠下T.O.P 隊友太陽竄升亞洲最帥
- 街友學耕種 屏東首座福利農田收成
- 「鷹石尖」絕景潛藏崩塌危機 今起封閉
- 恭喜！于冠華梅開二度 耶誕節登記結婚
- 方文琳當10年失婚媽 享受「單身才自由」
- CASIO聯名Hello Kitty 自拍神器發萌
- 沒了五月天 得了警版豪神 中國妹遇詐心情轉好
- 核能投資損失千億日圓 東芝股價重挫16%
- 集集站前廣場翻修 店家怨生意難做
- 一例一休上路 新北市府勞工加班費 估增3億元
- 《台股青紅燈》誰在亂出餿主意？
- 「包青添」遊戲包 弘光科大老福產品奪冠
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Most favor ‘president of Taiwan’: poll
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：國民黨工領不到薪水 自救會求大老硬起來
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分