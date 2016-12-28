國民黨工領不到薪水 自救會求大老硬起來

國民黨自救會表示，希望國民黨大老多扛些責任。（資料照，記者王藝菘攝）

2016-12-28 07:35

〔即時新聞／綜合報導〕不當黨產委員會與國民黨大鬥法，但國民黨因為部分資產遭到凍結，面臨發不出黨工薪水的窘境。20多位國民黨基層員工，從本月16日開始，在黨產會辦公大樓外，搭起帳篷長期抗議。週刊報導稱，國民黨自救會表示，希望國民黨大老多扛些責任。

本報報導，國民黨工從11月份薪資，就開始領半薪。國民黨行管會主委邱大展表示，國民黨在接受政治獻金、特別黨費後，雖有8千多萬元現金，但黨工薪水12月仍無法發全薪，只能發半薪。

不當黨產委員會主委顧立雄表示，黨產會的許可辦法已經有說明，國民黨若申請支付薪資，黨產會根據許可辦法開會決議，只要在合理範圍內就會發放，可是國民黨至今從來沒有申請過。

據《壹週刊》報導，國民黨黨工自救會發起人、新媒體部主任周柏吟表示，雖然很多大老都有到現場關心，但社會對國民黨的質疑，這些大老應該積極捍衛國民黨的名聲，不應該躲避不回應黨產或轉型正義議題。他也呼籲，要選黨主席的人，肩膀要硬一點、承擔要多一點，多介入這些事情、再扛多一點責任。