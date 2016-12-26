中聖建交 外交部：無法片面否定我主權國家事實

2016-12-26 20:15

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國外交部今宣布與聖多美普林西比共和國恢復外交關係。中國外交部長王毅今在北京與聖國外長博特略會談，兩人會後簽署恢復外交關係的聯合公報。我外交部晚間發表聲明譴責中國操弄「一中原則」，並表示中聖復交公報中的「一中原則」無法片面否定我國作為主權獨立國家的事實。

外交部表示，中國操弄所謂的「一中原則」，要求聖國承諾，以不與我國維持任何官方關係為條件，同意「全面支持與幫助」聖國經社發展及民生需要。而聖國為了龐大財政需求，遭中國金錢外交的攻勢所誘惑，罔顧多年來我方為聖國人民衛生福祉的重大貢獻，外交部對此表示強烈失望與遺憾。

外交部強調，中華民國做為一個主權獨立國家的事實，絕非中聖復交公報中所謂「一中原則」所能片面否定，而我國做為負責任的國際合作夥伴，仍將全力深化、並鞏固我與友邦間緊密合作的情誼。

外交情勢嚴峻，外交部強調，與所有駐外館處將持續提高警覺，嚴防中國壓縮我國國際空間之作為，以捍衛國家尊嚴及全民利益，並誓言維護國家生存發展之信念與決心，絕不因外力打壓而有絲毫動搖。