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挺同婚被罷免 黃國昌：不因壓力有所改變

2016-12-24  16:55

〔即時新聞／綜合報導〕北北基安定力量聯盟發起罷免立委黃國昌行動，今天在汐止火車站前廣場連署，對此，黃國昌在臉書表示，他支持婚姻平權的立場不會有改變。

「支持婚姻平權，不僅是我作為法律人的信念，更是我選前的承諾」！黃國昌強調，這個立場不會因為任何壓力而有所改變。

黃國昌也期待，立法院能早日完成修法，讓所有相愛的人，都能有選擇婚姻的權利。

北北基安定力量聯盟發起罷免立委黃國昌行動，今天在汐止火車站前廣場連署，不到中午已收集到逾3000份連署，發起人北北基安定力量聯盟主席孫繼正表示，黃國昌操作社會議題、製造對立，甚至縱容支持者將陳情民眾的個資放到網路上，而黃選前從未將同婚修法納入政見，現在卻要力推，「很後悔全家人都投他」。

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  • 黃國昌在臉書表示，他支持婚姻平權的立場不會有改變。（資料照，記者陳志曲攝）

    黃國昌在臉書表示，他支持婚姻平權的立場不會有改變。（資料照，記者陳志曲攝）

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相關關鍵字： 同性婚姻 婚姻平權 罷免 黃國昌
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標題：挺同婚被罷免 黃國昌：不因壓力有所改變


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