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藍8縣市長赴中 傅崐萁：兩岸是同一個民族

2016-12-24  13:52

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨執政的8縣市首長率團前往中國，參與加「台灣8縣市農特產品展銷暨旅遊推介會」，推派花蓮縣長傅崐萁代表致詞，他強調兩岸是同一個民族，不允許外力來分裂台灣民眾的情感。

據《聯合報》報導，傅崐萁表示兩岸是攜手相連的，有濃得無法拋棄的民族性。他還歡迎中國民眾來台灣逛一逛，享用台灣農民所種植的成果。

國台辦主任張志軍則指出，藍營8縣市有個共同的特性，那就是對兩岸關係有正確的理解，所以中國才會推動藍8縣的合作關係，未來還有不同的形式可以互相交流。

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  • 花蓮縣長傅崐萁今日在中國北京表示，兩岸是同一個民族，不允許外力來分裂台灣民眾的情感。（資料照，記者游太郎攝）

    花蓮縣長傅崐萁今日在中國北京表示，兩岸是同一個民族，不允許外力來分裂台灣民眾的情感。（資料照，記者游太郎攝）

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