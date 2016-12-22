縣市長2週年滿意度民調 傅崐萁第一、涂醒哲墊底

花蓮縣長傅崐萁在TVBS所作的滿意度調查奪冠。（資料照，記者游太郎攝）

2016-12-22 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕全國21縣市長施政2週年，TVBS民調中心今發表「2016年21縣市長施政2週年滿意度大調查」，結果顯示，花蓮縣長傅崐萁排名第一，滿意度達到67%，排名墊底的則是嘉義市長涂醒哲，滿意度僅24%。

根據TVBS民調，滿意度前5名依序分別是花蓮縣長傅崐萁（67%）、新竹市長林智堅（63%）、高雄市長陳菊（62%）、金門縣長陳福海（58%）、桃園市長鄭文燦（57%）；末5名依序則分別是嘉義市長涂醒哲（24%）、台北市長柯文哲（32%）、彰化縣長魏明谷（33%）、台中市長林佳龍（34%）、宜蘭縣長林聰賢（38%）。

六都市長 僅鄭文燦滿意度上升

在六都部份，僅桃園市長鄭文燦較2015年調查時滿意度有上升（上升15%），當中台北市長柯文哲則較2015年調查時下滑38個百分點，下滑最多，台南市長賴清德下滑21個百分點居次，賴清德今年滿意度為55%，21個縣市長中排名第7。

快樂指數、城市光榮感 金門雙冠

在快樂指數部分，金門（68%）、花蓮（65%）、竹市（63%）、澎湖（61%）、高雄（58%）分居前5名；雲林（45%）、北市（46%）、新北（47%）、嘉市（47%）、宜蘭（48%）則是倒數5名。

在城市光榮感部份，金門（81%）、花蓮（78%）、澎湖（73%）、台東（69%）、宜蘭（67%）是最以當地為榮的前5名縣市；基隆雖然在21個縣市中吊車尾（45%），但卻是相較2012年調查時，光榮感上升最多的縣市（上升14%）。