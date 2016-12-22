稱胡志強年資不符 段宜康：詐領退休金？

段宜康質疑，1975年開始的10年黨工年資，胡志強（見圖）根本是在英國留學。（資料照，記者謝君臨攝）

2016-12-22 15:01

〔即時新聞／綜合報導〕立院司法法制委員會今天（22日）處理「黨職併公職」相關法案，立委段宜康下午貼出國民黨副主席胡志強的職級比較表，認為他無法被採納公職併計年資，並質疑胡志強的10年黨工年資，根本是在英國留學，「不知道是不是詐領？」

段宜康今天下午在臉書貼文，他直指胡志強是公職併計黨職年資受益最多的人，胡的年資共計24年2個月，黨職10年11個月、公職年資13年3個月，政務人員要15年才能領退休金，「胡志強如果沒併計黨職年資，根本沒有資格領月退。」

他不滿表示，胡志強的24年2個月退休金，還是用退休前的外交部長薪水計算，更離譜的是1975年開始的10年黨工年資，胡志強根本是在英國留學。「國家認證的職業學生，一個月領我們16.3萬的退休金？」

段宜康也質疑，胡志強申報的書記、聯絡員職位，也不是「中華民國民眾服務總社專職人員職級比照採計表」所承認的職務，「不知道是不是詐領？」

民進黨立委陳其邁質詢時也提出，胡志強教職公職扣除黨職後，年資並未達到15年，併入黨職10年年資後，以目前平均餘命來算，將溢領逾5400萬元。