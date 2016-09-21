出軌被抓包 陳彥伯曾在節目暢談「外遇怎麼哄女人」

台北市議員陳彥伯被爆出軌，今出面坦承自己婚姻狀況早有問題。（記者郭逸攝）

2016-09-21 12:56

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員陳彥伯遭周刊爆料已婚外遇，今日他也出面坦承確有此事。而他在擔任市議員以前，就以媒體工作者身分走訪各大電視節目，甚至還在節目中暢談「哄女人的方法」，直言只要說「是，對不起，下次不敢了」，包準讓女人心軟。

陳彥伯2009年在《新聞挖挖哇》中談到，自己有一次與老婆發生爭執時，忽然想到電視上曾聽過三句話，便直接對她的老婆說「是，對不起，下次不敢了」，當下就順利將一場爭吵化為無形。

但主持人鄭弘儀認為，因案情不同，如果是外遇的話可能不是那麼管用，但陳彥伯之後仍強調，凡是夫妻間的所有爭吵，男人只要說出這三句話，女人幾乎都會心軟。他還在節目中分析，外遇男人分為兩種，「一種是比較老實的男人，被抓包就會嚇到沒有下次；另一種則是屢犯的男人，這種你要他簽10張、100張（婚姻切結書）也沒用」。

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