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18％不公不義還續領？ 蔡丁貴：凸顯制度不公平

2016-09-21  10:53

〔即時新聞／綜合報導〕公投護台灣聯盟召集人、台大退休教授蔡丁貴，因妨礙公務罪名，今天入監執行。不過入獄之前，蔡丁貴今早接受廣播媒體專訪，面對被批指18％不公不義卻仍續領，蔡丁貴回應，就是用他的例子凸顯制度的不公平。

蔡丁貴3年前因反對立法院追加核四預算，率眾在立院大門抗議，與警方爆發衝突，高院判蔡拘役30天，得易科罰金3萬元，拒絕易科罰金選擇坐牢的蔡丁貴，今早赴台北地檢署執行科報到、發監執行，不過在報到之前，他先上廣播節目，接受周玉蔻專訪。

蔡丁貴批評中華民國政府是流亡政府，以及18％制度是不公不義，周玉蔻問蔡丁貴，為何還要領流亡政府的18％呢？蔡丁貴回應，18％如果不領，這筆錢最後也是被中華民國政府亂花，他領這些錢都是用在街頭抗爭，而且政府只是個空殼子，這些錢其實都是台灣人民的納稅錢。

對於很多人批評他領18％，蔡丁貴說他坦然接受，並說「批評很有道理」，因為這些批評都是用他當做例子，來凸顯制度上的不公平。

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  • 蔡丁貴今天到台北地檢署執行科報到發監。（記者錢利忠攝）

    蔡丁貴今天到台北地檢署執行科報到發監。（記者錢利忠攝）

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