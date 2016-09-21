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拒繳罰款今發監執行 蔡丁貴要學耶穌...

蔡丁貴今將攜帶聖經等書籍入獄執行。（記者錢利忠攝）

2016-09-21  10:24

〔記者錢利忠／台北報導〕公投護台灣聯盟召集人、台大退休教授蔡丁貴，3年前為表達反對立法院追加核四預算立場，率眾在立法院大門外集會遊行，與警方爆發衝突，吃上妨害公務官司，高等法院今年7月判蔡拘役30天，得易科罰金3萬元，今早蔡丁貴在妻子及上百名支持者聲援下，赴台北地檢署執行科報到，發監執行。

蔡丁貴表示，警察不是他們抗爭的對象，入監將攜帶聖經及甘地的書籍，將學習耶穌當時如何抵抗羅馬帝國的壓迫，以及學習甘地的非暴力抗爭手段。

蔡丁貴出庭指出，自己是挺台灣人發聲，希望可以保護台灣，不希望人民受害，當天因為現場混亂，他因此下令聲音大一些，絕不是要攻擊警察。

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  • 蔡丁貴今天在妻子及上百名支持者陪同下，到北檢報到發監。（記者錢利忠攝）

    蔡丁貴今天在妻子及上百名支持者陪同下，到北檢報到發監。（記者錢利忠攝）

  • 蔡丁貴今天到台北地檢署執行科報到發監。（記者錢利忠攝）

    蔡丁貴今天到台北地檢署執行科報到發監。（記者錢利忠攝）

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