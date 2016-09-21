童振源被換掉有導火線 周刊爆小英選徐國勇有原因...
2016-09-21 06:58
徐國勇是律師出身，長期擔任名嘴，很熟悉媒體運作。（資料照，記者廖振輝攝）
〔即時新聞／綜合報導〕行政院日前宣布更換發言人，將童振源換成徐國勇，綠委分析，這次童振源會突然被換掉，其實有導火線，背後也有所原因！
《周刊王》報導，綠委認為，童下台的導火線主要是因為黨內最近對行政院院長林全的砲火猛烈，逼宮動作大，使得內閣不得不微幅改組。
報導指出，徐國勇會被選為發言人的原因，主要是他擔任立委後，常替新政府「辯護」，不太會對內閣開砲，又是律師出身反應快、辯才無疑，因長期擔任名嘴也深知媒體運作方式，加上徐國勇屬於謝系，除了提高謝系的曝光度，也可以平衡派系，鞏固黨內領導中心內涵。
總統府發言人黃重諺回應，外界所謂的「府院共同拍板」、「平衡派系」、「閣揆保衛戰開打」等諸多揣測都是言過其實。
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