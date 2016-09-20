新竹地院警戒升級 下週啟用行李X光機

2016-09-20 14:57

〔記者王駿杰／新竹報導〕警戒升級！有鑑於彰化地緣曾發生美籍男聆聽判決後，拔出預藏剪刀刺頸自殺案，新竹地方法院成立71年來，首度購入一部要價近百萬元的行李X光安檢機，預計下週正式啟用，配合既有的金屬探測門，安檢程度已提升至高院等級，進入法院有如過海關般嚴格。

今年6月，彰化地院發生美籍被告出庭聆聽判決，一聽完刑期，就拔出預藏的剪刀猛力往脖子刺下，經送醫後急救無效。此案後，法院安檢問題引發關注，新竹地院院長江德千坦言，因受彰化案件影響，高院指示下級法院須加強大門出入安全檢查。

新竹地院自此加強安檢，進入者一律須經金屬探測門檢測，隨後再由法警檢查隨身攜帶物品，中秋連假後更引進全新X光安檢機，安檢程度成為桃竹苗地院先驅。

據了解，X光安檢機須要兩名人員操作，既有的金屬探測門則須一人，整個法院大門安檢就需要三名人員輪班，讓人力吃緊的法警大喊吃不消。

江德千指出，院方擔心，提升安檢可能會延誤民眾進院速度，並增加法警勤務，但法院畢竟是是非之地的公共場所，唯有將安檢程度提升，才能有效避免突發狀況再次發生，保障民眾生命安全。

江德千表示，新竹地院預計明年七月搬遷竹北啟用，安檢亦會比照目前模式辦理。