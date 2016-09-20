| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國際包裹走私價值28億日圓安毒 日警逮2台嫌 搶修試車完成 阿里山森鐵明復駛 筆電被爸沒收 國三生賭氣跳樓不治
 首頁 > 政治

新竹地院警戒升級 下週啟用行李X光機

2016-09-20  14:57

〔記者王駿杰／新竹報導〕警戒升級！有鑑於彰化地緣曾發生美籍男聆聽判決後，拔出預藏剪刀刺頸自殺案，新竹地方法院成立71年來，首度購入一部要價近百萬元的行李X光安檢機，預計下週正式啟用，配合既有的金屬探測門，安檢程度已提升至高院等級，進入法院有如過海關般嚴格。

今年6月，彰化地院發生美籍被告出庭聆聽判決，一聽完刑期，就拔出預藏的剪刀猛力往脖子刺下，經送醫後急救無效。此案後，法院安檢問題引發關注，新竹地院院長江德千坦言，因受彰化案件影響，高院指示下級法院須加強大門出入安全檢查。

新竹地院自此加強安檢，進入者一律須經金屬探測門檢測，隨後再由法警檢查隨身攜帶物品，中秋連假後更引進全新X光安檢機，安檢程度成為桃竹苗地院先驅。

據了解，X光安檢機須要兩名人員操作，既有的金屬探測門則須一人，整個法院大門安檢就需要三名人員輪班，讓人力吃緊的法警大喊吃不消。

江德千指出，院方擔心，提升安檢可能會延誤民眾進院速度，並增加法警勤務，但法院畢竟是是非之地的公共場所，唯有將安檢程度提升，才能有效避免突發狀況再次發生，保障民眾生命安全。

江德千表示，新竹地院預計明年七月搬遷竹北啟用，安檢亦會比照目前模式辦理。

廣告
  • 新竹地方法院成立71年來，首度購入一部要價近百萬元的行X光安檢機，預計下週正式啟用。（記者王駿杰翻攝）

    新竹地方法院成立71年來，首度購入一部要價近百萬元的行X光安檢機，預計下週正式啟用。（記者王駿杰翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： X光機 X光檢查 安檢 新竹地方法院
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧客家油雞
什錦海鮮燴飯
認識台灣虱目魚
水果攝取小知識
轉寄

標題：新竹地院警戒升級 下週啟用行李X光機


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月20日‧星期二‧丙申年八月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.