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中國打壓！帕運會代表團制服被迫改國徽

中華台北里約帕拉林匹克代表隊總團長陳李綢爆，這次參賽前受到中國打壓，只好把代表團制服上的國徽改成黨徽，才順利出賽。（圖：總統府提供）

2016-09-20  13:57

〔記者鍾麗華 ／台北報導〕蔡英文總統今天上午在總統府接見參加2016年里約帕拉林匹克運動會代表團，不過，中華台北里約帕拉林匹克代表隊總團長陳李綢在致詞時，意外爆出這次參賽前受到中國打壓，只好把代表團制服上的國徽改成國民黨的黨徽，才順利出賽。

她說，在出賽前兩週，因中國抗議，指我方代表團制服上的會徽中的12道光芒圖樣是國徽（12道光芒未頂到最外圍圓框），且顏色不符奧會規定，國際帕拉林匹克委員會（IPC）來函要求我方改善。

陳李綢說，我代表團的會徽事前有經過帕委會同意，沒有理由修改；但在出賽前一天，代表團擔憂會因為會徽爭議，影響選手出賽資格，最後還是決定用改為黨徽（黨徽12道光芒頂到最外圍圓框）的會徽貼紙蓋過去。

陳李綢也說，這也是她第一次發現，原來國徽與黨徽不同，過去幾年參賽時，都沒有發生過被抗議的情況，這次確實感受到政治的壓迫；雖然她不希望這些變成政治化的課題，但中國有意無意的打壓令她擔憂，「也希望藉此釐清奧會使用的是國徽，還是黨徽？」

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