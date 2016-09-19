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立法院召委選舉出爐 民進黨10席國民黨6席

立法院19日舉行各委員召集委員選舉，財政委員會推舉王榮璋（右）、賴士葆（左）擔任召委，兩人相互握手道賀。（記者簡榮豐攝）

2016-09-19  11:14

〔即時新聞／綜合報導〕立法院上午舉行各委員會召委選舉，稍早結果出爐，民進黨總共拿下10席、國民黨6席，各常設委員會召委名單為：

內政：陳超明（國）、趙天麟（民）

外交及國防：呂玉玲（國）、羅致政（民）

經濟：管碧玲（民）、黃偉哲（民）

財政：賴士葆（國）、王榮璋（民）

教育及文化：陳學聖（國）、何欣純（民）

司法及法制：許淑華（國）、尤美女（民）

社會福利及衛生環境：吳玉琴（民）、陳瑩（民）

交通：陳雪生（國）、李昆澤（民）。

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