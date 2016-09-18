中國釋8利多給泛藍8縣市 台網友：飲鴆止渴
6名國民黨籍及2名無黨籍縣市首長赴中國招攬觀光。中方晚間對8縣市釋出8項「差異化對待」利多。（圖擷取自heyi2998微博）
〔即時新聞／綜合報導〕6名國民黨籍及2名無黨籍縣市首長赴中國招攬觀光，晚間於北京的人民大會堂會見中共中央政治局常委、全國政協主席俞正聲及中國國台辦主任張志軍，期間中方對8縣市釋出8項「差異化對待」利多，不過我國網友則不以為然，批評此舉是「飲鴆止渴」。
根據《聯合報》報導，張志軍今日晚間和台灣8縣市首長進行約25分鐘的會議，期間對8縣市釋出8項「差異化對待」利多，分別為「歡迎並支持台灣八縣市，來大陸舉辦農特產品展銷推介活動」、「推動大陸相關企業赴台灣八縣市考察，洽商農特產品採購」、「樂見並支持台灣八縣市組成旅遊促進聯盟，聯合設計旅遊產品，與大陸各地旅遊主管部門建立聯繫窗口，來大陸舉辦旅遊推介活動」、「積極推動大陸有關部門和城市，與台灣八縣市加強綠色產業，高科技產業，智慧城市交流合作」、「鼓勵和支持大陸有關部門和城市，與台灣八縣市積極加強文化人文等交流，並推動兩岸文化創意合作」、「促進和擴大大陸有關部門和城市，與台灣八縣市青年的交流溝通，為台灣青年來大陸實習、就業、創業提供便利創造有利條件」、「進一步擴大福建沿海地區，與金門馬祖的經貿和人員往來規模」、「支持大陸有關部門和地方與台灣八縣市加強聯繫，擴大交流，提升合作水平，解決民眾關心的實際問題」。
PTT網友見狀後意見兩極，持反對意見的網友表示，「沒有關係，這種飲鴆止渴的事情無法長久」、「KMT丟掉大陸以後再丟台灣八縣市」、「直接傘兵空降嗎？機場在桃園松山小港喔」、「其他縣市在努力戒毒，這八縣市繼續吸中國鴉片這樣??」、「國民黨窮到只能跟中國合作了嗎」等，不過也有網友大表贊同，認為有利經濟發展。
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標題：中國釋8利多給泛藍8縣市 台網友：飲鴆止渴
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