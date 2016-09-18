救災以民為先 管碧玲不捨：高雄軍營都還在停電

千餘國軍弟兄以民為先，不顧兵營停電至今，紛紛投入高雄市災後復原工作。（記者王榮祥攝）

2016-09-18 13:14

〔即時新聞／綜合報導〕雙颱接連襲擊台灣，高雄市區各處都傳出災情，台電緊急動員工人進行搶修，就是為了要讓民眾恢復供電。不過管碧玲對於當地的國軍卻相當不捨，她表示岡山區很多軍營都還在斷電，而軍人們依舊奮力地在外救災。

管碧玲今日在臉書上表示，高雄岡山地區國軍所屬的營區和軍校區，很多都還沒施工，同樣一條路對面的居民電都來了，但營區依舊無電可用。

管碧玲說，台電當然也是在辛苦修復，而在以民為先的標準下，官兵們只能暫時忍耐停電的不便，至今已經有4天之久。因此管碧玲不忘感謝阿兵哥和台電弟兄，並為努力救災的他們加油打氣。

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