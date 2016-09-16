蓮舫棄台籍傷感情？ 徐國勇：馬英九才讓人傷心

2016-09-16 13:22

〔即時新聞／綜合報導〕台裔日本參議員蓮舫昨日當選日本民進黨黨魁，而她為了平息擁有台日雙國籍的爭議，據傳已向台北駐日經濟文化代表處申請放棄台灣籍。對此綠委徐國勇表示，曾有人問他這是否會傷害台灣人的感情，但他認為馬英九當總統時極力想當中國人，這才是最讓台灣人傷心的地方。

徐國勇今日在臉書上指出，蓮舫早已歸化日本並擔任該國的國會議員10來年，而一個日本參議員放棄台灣國籍，在他看來是非常自然的事情，不致於感情受傷。但是馬英九過去擔任總統時，一直想當中國人，女兒還當了美國人，這樣的做法才會讓人心裡受傷。

徐國勇說，蓮舫知道台灣的情勢，也對台灣友善，對於未來的台日交流非常有幫助，不必因國籍問題破壞了台日關係。

相關連結請見：