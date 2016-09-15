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恭喜蓮舫任黨魁 管碧玲：該講的話還是要講

2016-09-15  21:10

〔即時新聞／綜合報導〕台裔日本參議員蓮舫今（15）日當選日本民進黨黨魁，民進黨立委管碧玲對此表示，恭喜蓮舫，但日本民進黨本來就是親中政黨，攸關台灣的國際地位，該講的話還是要講，不能只有溫情主義。

根據《中央社》報導，管碧玲表示，恭喜蓮舫，但日本民進黨是親中政黨，要保持觀察，「台灣人雖然喜歡蓮舫，但攸關台灣的國際地位不能只有溫情主義，該講的話還是要講。」

管碧玲也表示，蓮舫日前指中華民國被中華人民共和國繼承，所以她的國籍自動失效，「這個看法是錯的，對台灣產生很大的傷害」，希望蓮舫能夠改變她的看法。

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  • 管碧玲表示，雖然台灣人都喜歡蓮舫，但攸關台灣的國際地位，「該講的還是要講，不能只有溫情主義。」（資料照，記者黃耀徵攝）

    管碧玲表示，雖然台灣人都喜歡蓮舫，但攸關台灣的國際地位，「該講的還是要講，不能只有溫情主義。」（資料照，記者黃耀徵攝）

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