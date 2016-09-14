| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台東風強雨大 富岡紅燈塔被海龍王收走 從古至今經典不敗的話題？ Visa催生台灣醫療支付e化新世代
 首頁 > 政治

柯P派這名親信 順利促成大巨蛋柯趙會

柯文哲上週四宣布暫不與遠雄解約。（資料照，記者廖振輝攝）

2016-09-14  07:34

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲上週四宣布暫不與遠雄解約，同意遠雄續建大巨蛋，但保留終止契約的權利，先前媒體曾報導，這次雙方願意讓一步，主要是因8月上旬一場柯趙會，今天出刊的周刊報導，其實促成柯趙會的關鍵人物就是市府顧問兼市長辦公室主任蔡壁如！

《周刊王》報導，蔡壁如一直有參與處理大巨蛋案，不過她都沒有獲得指示要與遠雄接觸，只是有參加一些會議，其餘主要還是由副市長鄧家基和遠雄談判。

報導指出，遠雄與市府後期越鬧越僵，遠雄董事長趙藤雄希望能夠和柯文哲直接見面談，於是柯文哲派蔡壁如與趙的親信、遠雄副總蔡宗易建立聯繫管道，蔡壁如也成為趙柯溝通的重要管道，最後也促成了柯趙會。

廣告
  • 促成柯趙會的關鍵人物是市長辦公室主任蔡壁如。（資料照，記者廖振輝攝）

    促成柯趙會的關鍵人物是市長辦公室主任蔡壁如。（資料照，記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 大巨蛋 柯文哲 蔡壁如 趙藤雄 遠雄
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
彩椒烤豬肋排
沙茶烤肉醬DIY
神人級燒烤秘訣
柚子妙用大公開
轉寄

標題：柯P派這名親信 順利促成大巨蛋柯趙會


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月14日‧星期三‧丙申年八月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.