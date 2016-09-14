柯P派這名親信 順利促成大巨蛋柯趙會

柯文哲上週四宣布暫不與遠雄解約。（資料照，記者廖振輝攝）

2016-09-14 07:34

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲上週四宣布暫不與遠雄解約，同意遠雄續建大巨蛋，但保留終止契約的權利，先前媒體曾報導，這次雙方願意讓一步，主要是因8月上旬一場柯趙會，今天出刊的周刊報導，其實促成柯趙會的關鍵人物就是市府顧問兼市長辦公室主任蔡壁如！

《周刊王》報導，蔡壁如一直有參與處理大巨蛋案，不過她都沒有獲得指示要與遠雄接觸，只是有參加一些會議，其餘主要還是由副市長鄧家基和遠雄談判。

報導指出，遠雄與市府後期越鬧越僵，遠雄董事長趙藤雄希望能夠和柯文哲直接見面談，於是柯文哲派蔡壁如與趙的親信、遠雄副總蔡宗易建立聯繫管道，蔡壁如也成為趙柯溝通的重要管道，最後也促成了柯趙會。