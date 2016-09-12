觀光業面臨寒冬 黃國昌點出兩個關鍵原因

2016-09-12 12:46

〔即時新聞／綜合報導〕2016總統大選後中客來台人數縮減，造成部分觀光業者經營困難，決定在今日下午北上發動大遊行抗議。對於觀光業面臨到的困境，時代力量立委黃國昌分析，國內觀光產業有兩個錯誤：一為過於依賴中客；二為以「一條龍」模式經營低價中客團。

綜合媒體報導，黃國昌表示，台灣其實有很好的觀光資源，因此政府要做的，不是接受北京的恐嚇承認九二共識，而是把台灣推向國際，追求更多元化的觀光客源，以此發展優質的旅遊模式。

黃國昌提到，過去一條龍式的低價中客團所造成的問題已經浮現，長久之計應是分散客源，吸引更多國際旅客，就如同國內的經濟一樣，必須利用機會讓台灣觀光得以轉型。