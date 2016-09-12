觀光業912大遊行下午登場 柯P這麼看...

2016-09-12 12:17

〔即時新聞／綜合報導〕912「百萬觀光產業自救大遊行」將於今日下午2時，在台北市杭州北路、凱達格蘭大道及中正紀念堂周邊道路舉行。這場遊行在訴求和正當性上皆遭到不少質疑，台北市長柯文哲就表示，真相如何，要看數字來回答。

2016總統大選後中客來台人數急速縮減，造成部分觀光業者經營困難。但根據觀光局資料顯示，雖然中客人數確實減少，但整體觀光客人數仍是增加的情形，讓外界對912大遊行感到不解。

柯文哲對此也感到疑惑，他提到，整體觀光客在政府公布的資料中是增加的，「陸客減少但是觀光客增加，事實的真相是什麼，要看數字來回答」。

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