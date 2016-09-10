葉俊榮談「韌性國土」強調台灣要永續經營
2016-09-10 09:46
［記者陳鈺馥／台北報導］內政部長葉俊榮接受警察廣播電臺專訪今早播出，他暢談台灣的國土規劃，提出「韌性國土」觀念，強調台灣要有永續經營的概念。
葉俊榮指出，內政部業務包含人與土地，負責業務非常國際化，警政需國際辦案，濕地保育和國土規劃也必須與世界接軌，符合國際觀念，台灣是亞洲第二個制定濕地法的國家。
葉俊榮認為，關於「韌性國土」的韌性是指可以維繫、可撐持下去的，面對困難能重新回復的；因為在人的社會和大自然世界，是沒有平順這件事，也不是完全靜止，動態過程難免產生衝擊和摩擦，要能夠回復的機制與制度。
葉強調，用韌性角度去看，必須關注風險和不確定性，大自然有造山、斷層運動，另一方面也有沖積、侵蝕作用，人也是如此，分有必合、合久必分，人類要去學習和反省，透過每一次風災地震，讓制度更強化來面對危機，「韌性國土」從國土規劃而言，就是永續經營。
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