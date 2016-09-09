迷你倉庫給誰管？ 綠委：中央盡快制訂管理辦法
2016-09-09 13:15
［記者彭琬馨／台北報導］由於這幾年迷你倉庫業者數量逐年攀升，且多分布在都會區，但法規上到底屬於倉儲業還是租賃業，卻沒有定論，加上香港今年六月底發生迷你倉庫大火事件，造成兩位消防員殉職，公安管理問題引發外界關注。民進黨立委李麗芬、吳思瑤、蘇巧慧，上午共同召開記者會，要求中央單位盡快指派主管機關，地方政府才能進行後續管理作業。
吳思瑤強調，因應都會區使用者型態，目前迷你倉庫多集中在住商混合的住宅區，卻也相對帶來安全疑慮，加上倉儲業特性，存放後業者並不負保管責任、對使用者權益沒有保障。蘇巧慧則認為，迷你倉庫若被歸類在倉儲業，就只能設置在工業區，在使用者習慣上「完全不能配合」，中央單位應該制訂一個明確管理辦法。
與會立委要求經濟部於兩個月內研擬出迷你倉庫是否採用新興行業類別、消防署於半個月內追查各縣市迷你倉庫的消防安檢報告，希望能盡快落實迷你倉庫的管理規範。
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