小英座車升級引關注 周刊爆楊國強恐提前下台！

總統蔡英文座車明年將再度升級，採購金額達到2500萬元，受到外界關注。（資料照，記者陳志曲攝）

2016-09-09 07:04

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文座車明年將再度升級，採購金額達到2500萬元，受到外界關注，甚至傳出聲音批評小英愛換車。有媒體報導，爭取連任的國安局長楊國強極有可能因為換車事件提前下台。

本報曾報導，根據國安局106年度預算書，為執行對第14任總統安全維護工作需要，106年將「購置總統警衛室安全防護警備車一輛」，預算為2500萬元。對於外界有聲音批評總統愛換車，總統府發言人黃重諺表示，現有安全防護車均已逾汰換年限，國安局乃依照勤務專業上需要辦理採購，且自第9任至第13任歷任總統車隊，均依照任務需要採購總統「安全防護車」，府方尊重國安單位基於專業的考量與安排。

《時報周刊》報導，外界不了解特勤維安作業程序，指責蔡英文換3次車。事實上，9輛奧迪A8L特勤警備車用於北部都會區，總統搭專機下中南部則使用存置當地的LAND ROVER休旅車，並無所謂「換了3次車」。但換車事件仍可能使得原先爭取連任的國安局長楊國強提前下台，新任國安局長人選可能是王西田與陸小榮相爭。