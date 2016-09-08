旅遊業者912上街 觀光局打臉：產值比去年多200億
2016-09-08 22:54
〔即時新聞／綜合報導〕儘管因中客縮減，旅遊業者怨2000億元產值蒸發，各大觀光產業公會打算在912這一天遊行抗議，不過觀光局今（8）日發出新聞稿表示，整體來台旅客達628萬，比去年同期成長7.93%，預估外匯收入達新台幣2760億元，比去年同期多新台幣200億元。
觀光局發出新聞稿表示，105年1至7月中客觀光團人數雖較去年同期負成長8%，惟自由行仍較去年成長13.82%，整體中國來台旅客總計240萬9535人次，仍較去年同期成長0.41%；而且依內政部移民署8月份入境數及9月送件數，暫預估105年全年中客來台觀光外匯收入較104年減少約為新台幣360億元左右，非報載之2000億元。
觀光局強調，來台旅客扣除中國之外的其他國際旅客，累計1月至7月達387萬837人次，成長率達13.21%；雖然中客在下半年有較明顯下滑及全球觀光旅遊支出下降趨勢，整體觀光外匯收入可能受到衝擊，所幸在其他國際旅客持續正成長加溫下，整體市場仍可維持穩定正成長。
此外，觀光局持續歡迎「全世界的旅客」，多元開拓國際市場，除了輔導中國觀光團優質發展，調整產業經營體質，同時，推出優惠措施，增加日、韓、港、澳、馬等成熟市場重遊客，並將持續推展歐美長程市場，強化品牌通路，更會吸引東協及印度等新興市場旅客來台，透過簡化來口簽證、創新多元行銷等策略，擴大來台市場規模，鼓勵在台旅遊消費，希望能降低中客減少所帶來之衝擊。
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