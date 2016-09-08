全球港灣城市論壇落幕 高市爭新南向基地有突破

2016全球港灣城市論壇落幕，與會代表與志工大合照。（記者葛祐豪攝）

2016-09-08 12:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕2016全球港灣城市論壇於今天上午落幕，針對港灣城市在未來的治理及發展獲得共識，共同發表港灣城市論壇宣言，高市府在爭取成為南進的基地，也有所突破。

2016全球港灣城市論壇共有33名城市代表出席活動，邀集67名國內外講者發表演說，為期3天的活動，共舉辦了2場主題演講及16場分組座談，成功強化高雄的城市外交。

33名城市代表並進行19場次的官式拜會，高市府協助他們參加了29場的城市及企業參訪行程，讓高雄的建設及企業，獲得國際曝光機會，創造未來更多合作機會。

高雄市長陳菊閉幕時說，全球港灣城市面對環保、海洋永續等問題，希望能尋找解決對策，她認為港灣城市論壇是合作的第一步，學習到的經驗會以兩年的時間付諸實踐，兩年後再度迎接第二屆全球港灣城市論壇時，希望有更多民間參與。

活動期間，與會城市的領袖及代表，與陳菊召開市長圓桌會議，由總統府新南向辦公室主任黃志芳擔任主持人，今天上午閉幕時，一起簽下「2016全球港灣城市論壇宣言」。

這份宣言指出，港灣城市間必須持續的對話與互動，才能發現問題並共同解決，一個成功的港灣城市，需要地方與港務單位合作，朝向正向結合發展，找尋跨界整合規劃的架構，在既有建設上尋求創新的可能，以提升港口發展，帶動地區及國家的成長。

高雄市政府為了爭取成為新南向的基地，會議期間向東南亞最大城市之一的印尼雅加達，提出重新開啟台灣與印尼漁業協定，並開拓新航線的期待，同時邀請高雄港務公司合作，可望與雅加達有更深入的交流。

此外，越南海市區副主席也向陳菊提出，希望增闢高雄與海防直航航線，加速雙方經濟發展。值得注意的是，首次來訪高雄的緬甸仰光，也加入亞洲的高中交換學生計劃，未來在人才方面可以有更多交流，也讓這次論壇替高雄增添一名東南亞友好城市。