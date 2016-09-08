中興電工被踢爆黨產變私產 劉泰英兒作證
2016-09-08 10:57
民進黨立委林俊憲（右）與國民黨前投管會主委劉泰英之子劉昭毅（左）舉行記者會，指控中興電工，透過公司獲利，成立日日興、盛元兩家投資公司，再買回中興電工股份，目的是為漂白黨營事業，林呼籲不當黨產委員會應盡速調查。（記者廖振輝攝）
〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨立委林俊憲今召開記者會，踢爆中興電工董事長江義福當年用兩家公司轉投資方式，以疑似五鬼搬運手法將黨產變成私產，呼籲不當黨產處理委員會應將此追討回來，前國民黨大掌櫃劉泰英的兒子劉昭毅也特地出面作證，指江是劉泰英派去的。
林俊憲表示，中興電工機械公司是百分之百黨產，在1962年由國民黨黨營事業「中華開發」與「中央產物保險」兩家公司所共同創立，蔣孝勇過去長期擔任董事長。
林說，現在的萬年董事長江義福是劉泰英在1996年以調查局台北市調查處保防科長職務，代表中央產物保險法人代表身分出任總經理，兩年後1998年接任董事長至今。
林指出，被洗為私人財產的不當黨產是最為複雜的黨產形式，擔任董事長的江義福在1998年分別挪用中興電工資金另外成立「日日興」和「盛元」兩家投資公司，再以兩家投資公司買回中興電工股票，來漂白褪去黨營色彩，自己成為萬年董事長，不當黨產處理委員會可請劉泰英先生協助調查清楚。
劉泰英先生兒子劉昭毅則說，今日最主要是針對中興電工董事長江義福的派任來做一個證實，「江確實是我父親派去的，」但劉泰英當年真正負責是黨產經營，黨產如何處理則不是父親的業務。
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