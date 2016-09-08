官員：馬政府失職 坐視業者命脈繫中國

中客今年來台數量減，官員表示，蔡政府不會因此改變520以來的兩岸政策，但會將著手輔導業者轉型。（記者蔡宗憲攝）

2016-09-08 08:25

〔記者林良昇／台北報導〕北京限縮中客來台，據了解，政府內部討論認為，中客來台確實影響台灣觀光，但事實上，中國旅客出遊是受北京限制，馬政府依賴對岸，忽略風險控管是主因，坐視業者命脈繫中國，讓北京可對台灣觀光造成不穩定的「政治性」影響，但蔡政府不會因為中客驟減，改變520以來政府兩岸政策，但會將著手輔導業者轉型。

據了解，據內部統計，中方限縮中客赴台觀光措施從今年3月20日開始，從3月至今入境變化，與去年同期相比，團客從4月開始衰退，5月、6月減少約3成，7月減少至3成5，8月再擴大減少5成5。

政府官員表示，雖除中客外，其他國家來台旅遊人數都增加，顯示並非台灣旅遊環境不佳，而是中國的政治影響，短期內對相關產業的衝擊不容小覷，經濟損失難免，但專接中客的旅行社僅占台灣整體旅行社約10分之1，絕非全面所有業者都受害。

但一名涉兩岸事務的官員指出，中客來台並非完全操之在台灣，中國是國際上少數可以限制人民出境自由的威權國家，可藉由核發「大陸居民往來台灣通行證」控制來台旅遊人數，極易受政治影響，而中國也時常運用中客出國旅遊作為外交、政治手段，風險本來就大。

該官員強調，中客數量因政治因素出現急速上升或下滑可預期，但馬政府失職未提醒業者相關風險，造成一窩蜂投資，也忽略了中國旅遊業和台灣旅遊業體質不同，因對岸「組團社」大多由黨、政、軍經營，台灣旅行社則是小規模經營，在規模差距下簽下不平等合同，形成劣質的一條龍經營，台灣業者利潤也極低。

據了解，政府內部討論認為，限縮中客來台是中方是要逼台灣新政府接受九二共識，但產業過度依賴中國風險極大，被視為攸關國安，影響甚鉅，政府不會因旅遊業上街抗議而接受九二共識，但也不會不理會業者，會推動產業朝國內旅遊發展。

陸委會副主委邱垂正受訪表示，政府歡迎陸客來台的政策不變，但認為旅遊業應該去政治化，也認為需做調整，不能因為陸方的「水龍頭關了」，就影響台灣業者生計。