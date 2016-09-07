怕被貼政治標籤？ 觀光業912遊行不提「九二共識」

2016-09-07 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕繼軍公教93大遊行結束後，觀光業者也將在912發動「百萬觀光產業自救會大遊行」，要求政府接受九二共識喚回中客。但有消息此出，團體內部為避免過度政治化，決定將九二共識等相關字句刪除。

根據《上報》報導，蔡政府因不接受九二共識導致中客來台數不斷縮減，使部分觀光業者受到衝擊。中華民國觀光旅館公會理事長賴正鎰便發起遊行，聚集業者上街頭向政府抗議。

原本在遊行中要以「希望政府尊重九二會談的共識」為訴求，但有部分業者認為，這將會使遊行被貼上政治標籤，因此要求刪除，以「求生存、有工作、能溫飽」為號召。

但內部不僅對九二共識有歧見，因觀光局統計，全國2820家旅行社中，經營中客團為238家，規模較大每月承接50團以上者更只有100多家。有人則認為，光憑這些業者來代表國內觀光因中客縮減受到衝擊，一來說服力不足，二來難以擺脫政治色彩。