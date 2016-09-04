洪版「和平政綱」國民黨中常委表態反對
2016-09-04 10:44
國民黨主席洪秀柱（圖）提「和平政綱」，受到中常委蕭敬嚴表態反對。（記者施曉光攝）
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨全代會今天預定要通過黨主席洪秀柱宣示的「和平政綱」新政策綱領，其中以「深化九二共識」，取代過去的堅持「九二共識、一中各表」，並主張「積極探討以和平協議結束兩岸敵對狀態可能性，扮演推動兩岸和平制度化角色」，青年團長、中常委蕭敬嚴上午表態反對，質疑這是向更少數的民意靠攏。
蕭敬嚴指出，去年五月時任國民黨總統參選人的洪秀柱提出「一中同表」的兩岸關係論述，主張為了兩岸長治久安、和平發展，兩岸應該由「一中各表」，進一步到「一中同表」，與台灣主流民意抵觸，也造成了爾後國民黨不得不換柱的選擇。
蕭敬嚴表示，台灣人民要的現狀，就是前總統馬英九以「一中各表」的前提，維持兩岸關係和平穩定的發展，至於是否需要更進一步的動作，必須得由全體生活在台灣的中華民國國民共同決定，以目前主流民意看來，時候未到，因此，國民黨此時的政策綱領仍應維持「九二共識、一中各表」論述，而非向更少數民意靠攏。
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