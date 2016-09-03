| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

軍公教要求先財政改革 王榮璋：分配還是有問題

2016-09-03  23:29

〔即時新聞／綜合報導〕軍公教團體今（3）日在凱道舉行93大遊行，抗議政府的年金改革，其中提出的第一項訴求是要求政府先進行財政改革，再來推動年金改革。對此，民進黨立委、年金改革委員會委員王榮璋表示，財政當然需要改革，但即使財政問題解決，年金制度在分配上還是有爭議，兩者不該混為一談。

王榮璋在《政經看民視》節目上表示，財政當然需要改革，「我們的財稅不公，已經算是常識了，但是財政就算改革了之後，是不是年金就沒有問題？」

王榮璋也舉例說明，「假設我們現在挖到石油，多了20兆台幣可以運用，按照現在制度的比例，9兆會分給1100萬勞工，8.1兆分給110萬的軍公教，這樣社會會不會同意？他是不是公平的？就算財政沒問題的，分配還是會有爭議。」

廣告
  • 王榮璋表示，就算先進行財政改革，年金制度還是有分配不均的問題。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    王榮璋表示，就算先進行財政改革，年金制度還是有分配不均的問題。（資料照，記者叢昌瑾攝）

  • 王榮璋表示，就算先進行財政改革，年金制度還是有分配不均的問題。（圖擷自政經看民視）

    王榮璋表示，就算先進行財政改革，年金制度還是有分配不均的問題。（圖擷自政經看民視）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 93遊行 九三大遊行 九三遊行 年金改革 王榮璋 財政改革 軍公教
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
瑪格麗特薄餅
紅龍果佐牛菲力
如何清除難搞油污？
輕鬆打出綿密奶泡
轉寄

標題：軍公教要求先財政改革 王榮璋：分配還是有問題


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月4日‧星期日‧丙申年八月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.