軍公教要求先財政改革 王榮璋：分配還是有問題

2016-09-03 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕軍公教團體今（3）日在凱道舉行93大遊行，抗議政府的年金改革，其中提出的第一項訴求是要求政府先進行財政改革，再來推動年金改革。對此，民進黨立委、年金改革委員會委員王榮璋表示，財政當然需要改革，但即使財政問題解決，年金制度在分配上還是有爭議，兩者不該混為一談。

王榮璋在《政經看民視》節目上表示，財政當然需要改革，「我們的財稅不公，已經算是常識了，但是財政就算改革了之後，是不是年金就沒有問題？」

王榮璋也舉例說明，「假設我們現在挖到石油，多了20兆台幣可以運用，按照現在制度的比例，9兆會分給1100萬勞工，8.1兆分給110萬的軍公教，這樣社會會不會同意？他是不是公平的？就算財政沒問題的，分配還是會有爭議。」