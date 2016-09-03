九三大遊行 外僑回國助陣

「反污名、要尊嚴」 大遊行9月3日舉行，有外僑特地回國支持。（記者方賓照攝）

2016-09-03 14:17

〔即時新聞／綜合報導〕九三軍公教勞大遊行今天登場，有外僑特地從美國舊金山回來支持這次的遊行。

根據《中天新聞》報導，一名外僑接受訪問，這名外僑表示：「我從小在眷村長大，大學在舊金山留學，就留在當地就業」，當他聽到有這項遊行時，義不容辭地從美國回台支持，他認為，軍公教人員是台灣慘澹經營時期的英雄，政府不要汙名化軍公教，希望這次的遊行可以讓執政黨看到他們的反應，盼政府真心了解軍公教的貢獻。

這群外僑身著寫著「飲水思源」的國旗T恤，衣服底下也寫著「全球華僑向三軍致敬」等文字。