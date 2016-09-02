林全：核一核二如期除役 絕不延期

2016-09-02 10:48

〔記者俞肇福／新北報導〕行政院長林全2日出席核二廠與地方鄉親溝通，被記者詢問有關核一核二場是否延役一事表示，核一廠、核二廠如期除役，絕不再延。

林全表示，行政院立場就是三個原則「窮盡一切方法、安全無虞、社會有共識」三原則下，會盡量努力，在這三個原則下，核一廠、核二廠服役時間期滿，如期除役絕不再延。

林全被問及是否擔心限電問題，林全回答，現今核一、二廠各有一個機組沒有用，政府會盡可能用一切方法維持供電量，在這前提下避免增加核電廠的使用。他說，若真的有需要，仍有其他方式，包括台電需量計價，可有效調節供需平衡。