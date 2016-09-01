邱毅看戲…「蛻變馬英九大戰卸妝周玉蔻」

邱毅以看戲來形容馬英九（圖）與周玉蔻對駁公堂。（資料照，記者羅沛德攝）

2016-09-01 07:32

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九與名嘴周玉蔻對駁公堂，馬英九不止親自出庭，還連周玉蔻賺了多少通告費都計算的很清楚，前立委邱毅就以「槓」上來形容現階段的馬、周關係，並以看戲心態來評論這場前總統與名嘴的對決戰役。

邱毅在臉書上對馬、周關係提出看法，他指「卸任以後的馬英九，完全不同了，不止連續親自出庭，還指「周玉蔻就只為了賺那100多萬通告費，才持續不斷汚衊他」。

邱毅指「周玉蔻平日欺負人慣了，更習慣把馬英九踩在腳底下。她憑借的是什麼？」，就是每晚各電視台的政論節目，還指賺100萬通告費，「多麽沒身價啊！」，如「國王新衣被剝個精光，臉上塗塗抹抹的胭脂水粉被卸妝了」。

邱毅臉書內容重點其實是狂批周玉蔻「胡說八道的嘶吼謾駡」、「毫無証據的抹黑伎倆」，也稱讚馬英九「現在挺懂司法的」，還下批語「司法就是『要告，告死你，告得贏讓妳坐牢賠錢，告不贏也得在過程????將妳卸妝，丟死妳大臉皮』」。