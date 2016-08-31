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氣爆國賠高市府敗訴 管媽：須完整呈現肇事責任全貌

2016-08-31  16:32

〔記者王榮祥／高雄報導〕氣爆案首宗國賠判決高雄市政府敗訴，國民黨高市黨部聲明訴求高雄市長陳菊認錯道歉、擔任工程會主委的吳宏謀應該下台。立委管碧玲透過臉書指出，所有肇事者、肇事責任全貌，須在國賠官司外，加上民事官司才能完整呈現。

管碧玲表示，高雄氣爆，政府責任是什麼？李長榮責任是什麼？華運、中油責任又是什麼？所有肇事者、肇事責任的全貌，必須在國賠官司之外，加上民事官司才能完整呈現。

她認為高市府在氣爆後整個過程的艱忍承擔，全國人民用大量捐輸鼓勵給予肯定，對於政府責任，市府也從未迴避，值此時刻，要給花媽加油、給她支持。

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  • 立委管碧玲透過臉書指出，所有肇事者、肇事責任全貌，須在國賠官司外，加上民事官司才能完整呈現。（資料照，記者羅沛德攝）

    立委管碧玲透過臉書指出，所有肇事者、肇事責任全貌，須在國賠官司外，加上民事官司才能完整呈現。（資料照，記者羅沛德攝）

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