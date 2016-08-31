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兆豐涉洗錢 蔡英文：荒腔走板、匪夷所思

對於兆豐銀疑涉洗錢案，兼任民進黨主席的蔡英文今天在主持中常會前發表談話宣示，冰凍三尺，非一日之寒。（記者方賓照攝）

2016-08-31  14:32

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於兆豐銀疑涉洗錢案，兼任民進黨主席的蔡英文今天在主持中常會前發表談話宣示，冰凍三尺，非一日之寒。我們也一定要檢討金融監理，推動改革，不再讓這種荒腔走板、匪夷所思的事情發生。這是新政府的決心，也是人民對於政黨輪替最基本的期待。

蔡英文表示，大家關心的兆豐金疑涉洗錢案，公股銀行被指涉洗錢，不僅造成人民對金融監理的不信任，也讓國家的名譽受到損傷。這件事情，司法單位已經開始展開調查，行政部門也會開始清查來龍去脈。政府的態度，就像昨天林院長所說的，釐清責任歸屬，清查沒有上限，一定會給人民一個水落石出的交代。

蔡英文說，堅持改革，陽光終究會照進來。改革的路並不平穩，也沒有捷徑，有時候會繞得遠一點，但只要有方向，終究會抵達目標。她也要跟各位保證，改革的過程中，我們不會只有等待。在改革的路上，要邀請所有的支持者、同志，一起堅定地走下去。

蔡英文表示，我們相信民主、相信人民、相信台灣。這三個相信，是我們堅定不移的信念，也是我們推動改革，背後最大的支柱。

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