CM11坦克砲管斷裂 陸軍六軍團 ：「不明原因」

陸軍六軍團1輛CM11坦克今上午因不明原因砲管斷裂。（國防部提供）

2016-08-31 13:29

〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍542旅今上午在湖口北側中心進行例行訓練時發生意外，一輛CM11「勇虎式」戰車的戰車砲膛炸，對此陸軍地六軍團表示，該坦克在北測中心實施戰力鑑測前試射歸正時，在射擊第2發後，砲管因「不明原因」，自砲膛排煙器後方斷裂，所幸乘員均未受傷。

第六軍團指出，單位於射擊前已完成車輛、彈藥鑑濾，現同型戰車已奉司令部指示全面停止射擊，由國防部專案小組配合司令部專案小組詳查肇因。