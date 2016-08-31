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北市電子圍籬八月底完工跳票 議員批：官員跟著放暑假嗎？

北市議員王鴻薇（左）今召開記者會，表示北市國小電子圍籬達成率不佳，校安承諾跳票，痛斥官員「跟著放暑假嗎？」（記者郭逸攝）

2016-08-31  11:27

〔記者郭逸／台北報導〕台北市北投區去年發生女童割喉案，教育局搬出「電子圍籬」應戰，副市長陳景峻也承諾今年8月底，全市國小通通都有電子圍籬；孰料，市議員王鴻薇今表示，北市138所國小，經過一個暑假，至今僅89校完成，達成率僅64%，校安承諾跳票，她痛斥：「教育局官員跟著放暑假嗎？」

教育局科長許巧華強調，「電子圍籬只是校園安全的一個環節」，因先前建置的電子圍籬誤報率仍高，6月底發文給各校，要求暫停發包、建置，由教育局在施工時統一檢測，誤報率降至5%才能啟用，完工日期預計延至9月底。

許巧華補充說明，電子圍籬採購案由各所學校自行發包，北市教育局預算及教育部國教署支應，合計約1億8千萬元，施工時間約1週至2週，教育局會依循柯文哲「慢慢想、快快做」的原則，要求各校電子圍籬發揮最大效能再啟用。

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